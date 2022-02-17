Народная милиция ДНР: ситуация на линии фронта «резко обострилась», армия Украины пытается развязать активные боевые действия

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17 февраля 2022, 09:57

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Ситуация на линии фронта «резко обострилась», Вооруженные силы Украины пытаются развязать активные боевые действия. Об этом говорится в экстренном заявлении Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

«Обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Противник предпринимает попытки к развязыванию активных боевых действий», — отмечается в заявлении.

Народная милиция проинформировала, что некоторое время назад ВСУ вели огонь из гранатометов различного типа и стрелкового оружия в направлении сел Коминтерново и Октябрь. Также минометной атаке подверглись районы сел Петровское и Новоласпа.

Как сообщалось ранее в четверг, бывший помощник украинского министра обороны Алексей Селиванов спрогнозировал, что страна будет распадаться на регионы.