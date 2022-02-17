Экс-помощник министра обороны Украины Селиванов: страна «стоит на пороге фрагментации», она будет распадаться на регионы

Украина «стоит на пороге фрагментации», страна будет распадаться на регионы. Соответствующий прогноз высказал Алексей Селиванов, бывший помощник украинского министра обороны, в настоящий момент проживающий в самопровозглашенной ЛНР.
По словам процитированного «ПолитНавигатором» Селиванова, «Украина сегодняшнего дня стоит на пороге фрагментации».
«Украина будет распадаться на регионы, на помощь которым будут постепенно приходить миротворцы из состава Народной милиции и силовых структур ДНР и ЛНР, и люди, которых мы здесь вырастили в высших учебных заведениях в качестве управленцев», — предрек экс-помощник главы Минобороны.
Как сообщалось ранее, немецкий политолог Александр Рар заявил, что Запад может ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2» в случае признания Россией независимости республик Донбасса.