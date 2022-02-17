Немецкий политолог Рар: Запад может наложить санкции против «Северного потока — 2» в случае признания Россией ДНР и ЛНР

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17 февраля 2022, 08:53 Источник: «Украина.ру»

Строительство газопровода «Северный поток — 2», J.Koehler via www.imago-images.d / globallookpress.com

Запад может наложить санкции против газопровода «Северный поток — 2», если Российская Федерация признает независимый статус самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Такой вариант развития событий в беседе с интернет-СМИ допустил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, в случае признания Москвой республик Донбасса «американцы и англичане не пропустят это без внимания, могут быть наложены санкции, в том числе и на “Северный поток — 2”».

«Все на Западе только ждут этого. Это будет новый виток в этом конфликте. Это разрушает Минские соглашения», — отметил эксперт.

Ранее в четверг сообщалось, что политолог Сергей Марков заявил о «глубоком разочаровании» в Одессе и Харькове из-за отвода войск России от границы с Украиной.