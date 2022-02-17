Политолог Марков заявил о «глубоком разочаровании» в Одессе и Харькове из-за отвода войск России от границы с Украиной

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17 февраля 2022, 08:21

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Отечественный политолог Сергей Марков заявил о «глубоком разочаровании» в Одессе и Харькове из-за отвода армейских подразделений России от границы с Украиной. Соответствующую публикацию эксперт разместил в своем Telegram-канале.

Марков написал, что в настоящий момент «идет массовый вывод российских войск с границы». Как указал аналитик, РФ «не нужна братоубийственная война». По словам автора поста, Москве «нужна мирная трансформация режима в братской стране от репрессивного марионеточного режима к правительству, которое выражает волю народа и поэтому строит хорошие отношения с Россией».

«А в Запорожье, Харькове, Одессе, сейчас, конечно, глубокое разочарование. Опять разочарование. В 2014 году они надеялись. Но увы. Там смотрят на Крым и очень-очень завидуют», — отметил Сергей Марков.

Ранее сообщалось, что американское издание Forbes высказало прогноз, согласно которому оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» возглавят «любое нападение России на Украину».