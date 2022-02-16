Forbes: ракетные комплексы «Искандер» возглавят «любое нападение России на Украину»

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16 февраля 2022, 14:39

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» возглавят «любое нападение России на Украину». Об этом говорится в материале Forbes.

«Внезапный удар такими ракетами может нанести значительный урон украинским силам, как авиации, так и наземной технике, если они будут застигнуты врасплох. Но моральный эффект от такого удара, а также неуверенность и состояние "Шока и трепета", которые вызывают такие удары, особенно если им подвергнуто военное руководство, могут быть гораздо более значительными», — пишет американское издание.

Оно отмечает, что системы «Искандер» возглавят «любое нападение России на Украину».

Ряд западных политиков и СМИ утверждает, что Москва готовит «вторжение» на территорию соседней страны текущей зимой. Власти РФ подобные обвинения опровергают.

Как сообщалось ранее в среду, политолог Сергей Марков указал, что Соединенные Штаты тайно согласились с вероятным признанием Россией республик Донбасса.