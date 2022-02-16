Политолог Марков: США тайно согласились с возможным признанием Россией республик Донбасса

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16 февраля 2022, 10:32

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Соединенные Штаты тайно согласились с возможным признанием Российской Федерацией самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом в своем Telegram-канале написал отечественный политолог Сергей Марков.

Накануне Госдума приняла обращение к президенту Владимиру Путину о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР.

Марков отметил, что США тайно согласились с таким сценарием. Как указал эксперт, «в Вашингтоне считают, что они окажутся в выигрыше» в случае признания республик. Если РФ пойдет на подобный шаг, у американских властей появятся новые основания для введения санкций против Москвы, констатировал Сергей Марков.

Он добавил, что также Штаты получат возможность «ускоренными методами форсировать» проект «анти-Россия» на Украине, «апеллируя к обиде за "аннексию" Донбасса».

Как сообщалось ранее в среду, депутат Госдумы Анатолий Вассерман предрек, что Россия «незамедлительно» признает ДНР и ЛНР в случае нападения на них киевских войск.