Депутат Госдумы Вассерман: Россия «незамедлительно» признает ДНР и ЛНР в случае нападения на них армии Украины

Российская Федерация «незамедлительно» признает самопровозглашенные ДНР и ЛНР, если они подвернутся нападению Вооруженных сил Украины. Соответствующий прогноз озвучил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Накануне нижняя палата российского парламента приняла обращение к президенту Владимиру Путину о необходимости признания независимого статуса республик Донбасса.
«Думаю, что РФ действительно будет соблюдать Минские соглашения и делать вид, что Донбасс — это часть Украины до последней технической возможности. Но уже абсолютно понятно, что в случае нападения на Донбасс признание последует незамедлительно. Этим Украина развяжет руки России», — отметил Вассерман в разговоре с Telegram-каналом «Донбасс решает».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший командир ополченцев ДНР Игорь Стрелков заявил о неизбежности скорого военного конфликта между Москвой и Киевом.