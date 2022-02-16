Депутат Госдумы Вассерман: Россия «незамедлительно» признает ДНР и ЛНР в случае нападения на них армии Украины

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16 февраля 2022, 08:24

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Российская Федерация «незамедлительно» признает самопровозглашенные ДНР и ЛНР, если они подвернутся нападению Вооруженных сил Украины. Соответствующий прогноз озвучил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Накануне нижняя палата российского парламента приняла обращение к президенту Владимиру Путину о необходимости признания независимого статуса республик Донбасса.

«Думаю, что РФ действительно будет соблюдать Минские соглашения и делать вид, что Донбасс — это часть Украины до последней технической возможности. Но уже абсолютно понятно, что в случае нападения на Донбасс признание последует незамедлительно. Этим Украина развяжет руки России», — отметил Вассерман в разговоре с Telegram-каналом «Донбасс решает».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший командир ополченцев ДНР Игорь Стрелков заявил о неизбежности скорого военного конфликта между Москвой и Киевом.