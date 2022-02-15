Бывший командир ДНР Стрелков заявил о неизбежности скорой войны между Россией и Украиной

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15 февраля 2022, 10:57

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Бывший командующий ополчением самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков заявил о неизбежности скорого военного конфликта между Российской Федерацией и Украиной. Соответствующий пост Стрелков разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отметил экс-командир, «ширится глас скептиков, уверенно заявляющих о том, что “войны не будет”».

«Я же, совершенно не будучи уверен, что война начнется прямо 16 февраля, в ее неизбежности (причем, скорой) не сомневаюсь нисколько. Вот и увидим, кто окажется прав», — написал автор публикации.

Некоторое время назад американский президент Джо Байден объявил 16 февраля днем начала «вторжения» РФ на Украину. Официальная Москва обвинения в подготовке «нападения» на соседнюю страну опровергает.

Как сообщалось ранее сегодня, ветеран Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заверил, что силы непризнанной республики готовы не только отбить возможное наступление Киева, но и идти в контратаку.