Бывший командир ДНР Стрелков заявил о неизбежности скорой войны между Россией и Украиной

Бывший командующий ополчением самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков заявил о неизбежности скорого военного конфликта между Российской Федерацией и Украиной. Соответствующий пост Стрелков разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Как отметил экс-командир, «ширится глас скептиков, уверенно заявляющих о том, что “войны не будет”».
«Я же, совершенно не будучи уверен, что война начнется прямо 16 февраля, в ее неизбежности (причем, скорой) не сомневаюсь нисколько. Вот и увидим, кто окажется прав», — написал автор публикации.
Некоторое время назад американский президент Джо Байден объявил 16 февраля днем начала «вторжения» РФ на Украину. Официальная Москва обвинения в подготовке «нападения» на соседнюю страну опровергает.
Как сообщалось ранее сегодня, ветеран Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заверил, что силы непризнанной республики готовы не только отбить возможное наступление Киева, но и идти в контратаку.