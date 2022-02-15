Ветеран ЛНР Марочко: войска республики готовы не только отбить возможное наступление Украины, но и идти в контратаку

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15 февраля 2022, 10:19

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Войска ЛНР готовы не только отбить возможное наступление Вооруженных сил Украины, но и идти в контратаку. Об этом в разговоре с Telegram-каналом «Донбасс решает» заявил Андрей Марочко, ветеран Народной милиции самопровозглашенной республики.

«Бойцы устали от позиционной войны и те нагнетания, которые происходят со стороны ВСУ, связывают с развязкой — именно в этому году и в ближайшее время», — отметил Марочко.

По его словам, подразделения Народной милиции готовы не только отбить предполагаемое наступление противника, но и идти в контратаку.

Как сообщалось ранее во вторник, бывший командир бригады ДНР «Восток» Александр Ходаковский высказал мнение о том, что ситуация в Донбассе кардинально изменится только в том случае, если там появятся российские и белорусские миротворцы.