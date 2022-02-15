Ходаковский: ситуация в Донбассе кардинально изменится только в том случае, если там появятся миротворцы России и Белоруссии

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15 февраля 2022, 09:38

Миротворцы ОДКБ, MOD Russia / globallookpress.com

Ситуация в Донбассе кардинально изменится только в том случае, если в регионе появятся миротворцы из Российской Федерации и Белоруссии. Соответствующую точку зрения озвучил Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток».

«Кардинально ситуация изменится только в том случае, если на территорию ДНР и ЛНР зайдут миротворческие силы Белоруссии и России и встанут рядом с нами вдоль линии фронта», — заявил Ходаковский в беседе с Telegram-каналом «Донбасс решает».

Экс-комбриг также отметил, что в случае признания Москвой независимости самопровозглашенных республик она получит возможность разместить там свои военные базы.

Как сообщалось ранее, бывший командующий ополчением ДНР Игорь Стрелков допустил, что в случае вооруженного конфликта РФ с Киевом Турция может отправить своих солдат на Украину и попытаться провести операцию в Сирии.