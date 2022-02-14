Стрелков: в случае войны России с Киевом Турция может отправить своих солдат на Украину и попытаться провести операцию в Сирии

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14 февраля 2022, 17:46

Вооруженные люди в Сирии, Anas Alkharboutli / globallookpress.com

В случае военного конфликта России с Киевом Турция может отправить своих солдат на украинскую территорию и попытаться провести операцию в Сирии. Данный вариант развития событий счел реальным бывший командующий ополчением непризнанной ДНР Игорь Стрелков.

«Если Российская Федерация не сможет в течение пары недель сокрушить Украину и, тем более, если она потерпит локальные какие-то поражения, то, я полагаю, ряд “партнеров” даже может осмелеть и направить на Украину свои войска. Первый кандидат — Турция», — отметил Стрелков в эфире YouTube-канала «РОЙ ТВ».

Экс-командир ополченцев также допустил, что Анкара попытается провести операцию в Сирии.

Как сообщалось ранее в понедельник, социолог Евгений Копатько высказал мнение о том, что киевским властям не нужен Донбасс.