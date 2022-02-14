Социолог Евгений Копатько: властям Украины Донбасс не нужен

Аргументы Недели → В мире 13+

14 февраля 2022, 17:20

Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Властям Украины Донбасс не нужен. Соответствующую точку зрения в разговоре с Telegram-каналом «Донбасс решает» озвучил некоторое время назад социолог Евгений Копатько.

«Страшная военная тайна заключается в том, что украинской победившей элите 2014 года Донбасс не нужен», — заявил эксперт.

При этом Копатько отметил, что большая часть российской бизнес-элиты хочет «запихнуть обратно» в состав Украины самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Как сообщалось ранее сегодня, ветеран ополчения ДНР Александр Матюшин высказал мнение о том, что вооруженный конфликт в Донбассе завершится только после капитуляции Украины.