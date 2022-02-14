Ветеран ДНР «Варяг» Матюшин: война в Донбассе закончится только после капитуляции Украины

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14 февраля 2022, 13:09

Украинские танки, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Военный конфликт на территории Донбасса завершится только после капитуляции Украины. Такое мнение высказал ветеран ополчения непризнанной ДНР Александр Матюшин, известный по позывному «Варяг».

«Дипломатией ничего не добиться. Дипломатия хороша только по отношению к побежденным», — отметил Матюшин в эфире YouTube-канала журналиста Юрия Котенка.

По словам «Варяга», конфликт в Донбассе разрешится только военным путем, «только тем, что Украина будет отброшена и вынуждена будет подписать капитуляцию».

Как сообщалось ранее в понедельник, депутат Верховной Рады София Федына заявила, что украинский президент Владимир Зеленский мог эвакуировать свою семью в Италию.