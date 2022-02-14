Депутат Рады Федына: Зеленский мог эвакуировать свою семью из Украины в Италию

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14 февраля 2022, 12:28

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский мог эвакуировать свою семью из страны в Италию. Об этом в разговоре с журналистами заявила депутат Верховной Рады София Федына.

По словам процитированной «ПолитНавигатором» Федыны, семья Зеленского, по имеющимся сведениям, в настоящий момент может находиться на его итальянской вилле. Глава государства «время от времени забывает вспомнить в своей декларации» о данном объекте недвижимости, отметила парламентарий.

Ряд западных политиков и СМИ утверждает, что Россия готовит «вторжение» на территорию Украины текущей зимой. Официальная Москва подобные обвинения опровергает.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Богдан Безпалько допустил остановку газопровода «Северный поток — 2» в случае «локальной ядерной бомбардировки» украинских войск со стороны РФ.