Политолог Безпалько допустил остановку «Северного потока — 2» в случае «локальной ядерной бомбардировки» войск Украины Россией

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14 февраля 2022, 10:32 Источник: «Украина.ру»

Строительство газопровода «Северный поток — 2», Stefan Sauer / globallookpress.com

Политолог Богдан Безпалько допустил остановку газопровода «Северный поток — 2» в случае «локальной ядерной бомбардировки» войск Украины Россией. По данному вопросу эксперт высказался некоторое время назад в беседе с интернет-СМИ.

По словам Безпалько, для закрытия «Северного потока — 2» требуются «чрезвычайно веские основания».

«Если Россия вдруг подвергнет локальной ядерной бомбардировке украинские войска, тогда, возможно, Германия скажет: “да, здесь мы ничего не можем сделать, мы вынуждены отказаться от "Северного потока — 2" в рамках западной солидарности в борьбе с агрессией Российской Федерации”», — отметил политолог.

Как сообщалось ранее в понедельник, аналитик Алексей Зубец заявил, что Москва может «уничтожить украинскую экономику буквально по щелчку пальцев».