Аналитик Алексей Зубец: Россия может «уничтожить украинскую экономику буквально по щелчку пальцев»

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14 февраля 2022, 10:07 Источник: «Украина.ру»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российская Федерация может «уничтожить украинскую экономику буквально по щелчку пальцев». Об этом в беседе с интернет-СМИ заявил некоторое время назад отечественный аналитик Алексей Зубец.

По его словам, пока есть возможность договориться с Западом, Москва «не переходит к крайним мерам, которые привели бы к разрушению украинской экономики».

«Если бы она этого хотела, она бы просто перекрыла поставки коксующегося угля. Пока мы ограничиваемся игрой мускулов, чтобы показать нашим западным партнерам, что мы можем уничтожить украинскую экономику буквально по щелчку пальцев», — отметил эксперт.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший командир ополченцев непризнанной ДНР Игорь Стрелков предсказал, что широкомасштабная война в Донбассе может вспыхнуть в течение ближайшей недели.