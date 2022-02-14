Игорь Стрелков: широкомасштабная война в Донбассе может начаться в течение ближайшей недели

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14 февраля 2022, 08:31

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Широкомасштабный военный конфликт на территории Донбасса может разгореться в течение ближайшей недели. Соответствующий прогноз сделал Игорь Стрелков, бывший командующий ополчением самопровозглашенной ДНР.

«Судя по валу косвенных, но очень характерных признаков, к возобновлению активных боевых действий на Донбассе (вероятно, теперь не только там) все готово. Если широкомасштабная война начнется, то, вероятно, уже на следующей неделе», — предположил Стрелков накануне, в воскресенье, на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В тот же день экс-командир ополченцев разместил еще один пост, в котором проинформировал о расчистке украинскими военными минных полей.

«По сообщениям "с передка", противник в районе Саханка — Коминтерново сегодня во второй половине дня и вечером неоднократно производил расчистку минных полей перед линией нашего фронта с помощью установок УР-77 ("Змей Горыныч")», — написал Игорь Стрелков.

Как сообщалось ранее, бывший израильский разведчик Яков Кедми предрек, что Россия не будет присоединять республики Донбасса, пока существуют Минские соглашения.