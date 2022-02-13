Бывший разведчик Кедми: Россия не будет присоединять ДНР и ЛНР, пока существуют Минские соглашения

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13 февраля 2022, 22:45

Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Российская Федерация не будет включать в свой состав самопровозглашенные ДНР и ЛНР, пока существуют Минские договоренности об урегулировании конфликта в Донбассе. Такой прогноз озвучил бывший израильский разведчик Яков Кедми.

«Пока Россия признает Минские соглашения, никакого присоединения, миллиметра земли из существующей Украины, кроме Крыма, Россия делать не будет. Для этого Минские соглашения должны перестать существовать», — заявил Кедми в эфире телеканала «ТВ Центр».

Как сообщалось ранее в воскресенье, депутат Народного Совета ДНР Александр Куренков высказал мнение о том, что республики Донбасса будут полностью защищены от Украины в случае вхождения в состав РФ.