Депутат ДНР Куренков: республики Донбасса будут полностью защищены от Украины в случае вхождения в состав России

Самопровозглашенные республики Донбасса будут полностью защищены от Украины в случае вхождения в состав России. Такую точку зрения озвучил депутат Народного Совета ДНР Александр Куренков.
«Признание может только дать введение сюда ограниченного контингента армии Российской Федерации в виде миротворцев или еще в другом виде. Тут должен быть именно вопрос о вхождении территорий Луганской и Донецкой народных республик в состав Российской Федерации. Вот тогда мы будем полностью защищены», — заявил парламентарий в беседе с Telegram-каналом «Донбасс решает».
Как сообщалось ранее в воскресенье, румынский эксперт Валентин Василеску высказал мнение, согласно которому поставки американского оружия Украине могут означать, что Киев в скором времени пойдет в наступление в Донбассе.