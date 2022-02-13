Депутат ДНР Куренков: республики Донбасса будут полностью защищены от Украины в случае вхождения в состав России

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13 февраля 2022, 21:45

Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Самопровозглашенные республики Донбасса будут полностью защищены от Украины в случае вхождения в состав России. Такую точку зрения озвучил депутат Народного Совета ДНР Александр Куренков.

«Признание может только дать введение сюда ограниченного контингента армии Российской Федерации в виде миротворцев или еще в другом виде. Тут должен быть именно вопрос о вхождении территорий Луганской и Донецкой народных республик в состав Российской Федерации. Вот тогда мы будем полностью защищены», — заявил парламентарий в беседе с Telegram-каналом «Донбасс решает».

Как сообщалось ранее в воскресенье, румынский эксперт Валентин Василеску высказал мнение, согласно которому поставки американского оружия Украине могут означать, что Киев в скором времени пойдет в наступление в Донбассе.