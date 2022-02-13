Военный аналитик Василеску: поставки США оружия Украине могут означать, что Киев скоро пойдет в наступление в Донбассе

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13 февраля 2022, 21:15 Источник: «ПолитРоссия»

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Поставки Соединенными Штатами оружия Украине могут означать, что Киев скоро пойдет в наступление на территории Донбасса. Такую точку зрения высказал румынский военный аналитик Валентин Василеску.

«Поскольку США поставляют Украине внушительные объемы вооружений, это может означать, что ВСУ вскоре возобновят наступательные операции в Донбассе. Москва сделала все возможное, чтобы предотвратить войну», — отметил эксперт.

Как сообщалось ранее сегодня, конфликтолог Сергей Колмогоров предсказал, что в случае наступления киевских сил в Донбассе воевать за непризнанные ДНР и ЛНР могут отправиться 80 тысяч российских добровольцев.