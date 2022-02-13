Аналитик Колмогоров: в случае наступления Киева в Донбассе воевать за ДНР и ЛНР могут отправиться 80 тысяч добровольцев из России

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13 февраля 2022, 16:06

Ополченцы ДНР в 2014 году, Alexander Ermochenko / globallookpress.com

В случае наступления Киева на территории Донбасса воевать за самопровозглашенные ДНР и ЛНР могут отправиться 80 тысяч добровольцев из Российской Федерации. Такую цифру назвал аналитик, конфликтолог Сергей Колмогоров.

«Недосказанность и недоделанность в 2015-2016 годах присутствует у людей. Туда поедут очень многие. Я думаю, что мобилизационный резерв у Донбасса порядка 80 тысяч человек», — отметил Колмогоров, выступая в эфире YouTube-канала «Факультет Высшего управления».

Как сообщалось ранее в воскресенье, портал «Репортер» высказал версию, согласно которой причина стягивания российских войск к границам Украины может крыться в вероятном скором признании Москвой ДНР и ЛНР.