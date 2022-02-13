«Репортер»: причина стягивания войск России к границам Украины может крыться в вероятном скором признании ДНР и ЛНР Москвой

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13 февраля 2022, 15:41 Источник: «Репортер»

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Причина стягивания российских войск к границам Украины может крыться в вероятном скором признании Москвой самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Данное предположение высказал портал «Репортер».

В понедельник, 14 февраля, Совет Госдумы РФ примет решение по поводу проекта обращения к президенту Владимиру Путину о признании независимости ДНР и ЛНР. «Репортер» считает, что Кремль может пойти на такой шаг в отношении самопровозглашенных государств в скором будущем.

«Присутствие российских войск на границе с Украиной в этой связи вполне оправдано, ведь признание ЛДНР может сподвигнуть Киев начать военную операцию против республик. Чтобы таких мыслей у украинских властей было как можно меньше, как раз и существует та группировка ВС РФ, что сегодня развернута в западных областях страны и Беларуси», — пишет сайт.

Как сообщалось ранее сегодня, глава ДНР Денис Пушилин озвучил мнение, согласно которому отъезд миссии ОБСЕ из республик Донбасса «будет весомым сигналом» того, что Киев может пойти в наступление.