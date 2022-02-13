Пушилин: отъезд миссии ОБСЕ из республик Донбасса «будет весомым сигналом» того, что Украина может пойти в наступление

Аргументы Недели → В мире 13+

13 февраля 2022, 14:16

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Отъезд миссии ОБСЕ из самопровозглашенных республик Донбасса «будет весомым сигналом» того, что Украина может пойти в наступление. Соответствующую точку зрения озвучил Денис Пушилин, глава ДНР.

«Они не выехали, но готовы к тому, чтобы выезжать. Это будет достаточно весомым сигналом того, что Украина готова к провокации. Это будет весомым сигналом того, что Украина может перейти к наступательным действиям», — заявил Пушилин, выступая в эфире YouTube-канала Владимира Соловьева.

Как сообщалось ранее в воскресенье, политолог Александр Дудчак счел реальным сценарий, при котором Киев намеренно подставит свое торговое судно под ракетный удар российских кораблей в Черном море.