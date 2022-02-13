Политолог Дудчак: Украина может специально подставить свое торговое судно под ракетный удар российских кораблей в Черном море

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13 февраля 2022, 12:14 Источник: «ПолитНавигатор»

Корабли Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Украина может специально подставить свое торговое судно под ракетный удар российских кораблей в акватории Черного моря. Такой вариант развития событий допустил политолог Александр Дудчак.

Эксперт счел реальным сценарий, при котором Киев отправит с провокационными целями «какой-нибудь сухогруз» в зону, закрытую Россией в связи с учениями ее военного флота.

«Не исключено, что Украина проигнорирует угрозы для торговых судов, вызванные учениями. Им не впервой подставлять под удар гражданских ради провокаций. Как это было в случае с малайзийским “Боингом”», — отметил Дудчак.

Как сообщалось ранее в воскресенье, конфликтолог Сергей Колмогоров предрек, что ВКС РФ могут атаковать украинские объекты в случае провокации киевской стороны в Донбассе.