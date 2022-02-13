Конфликтолог Колмогоров: ВКС России могут нанести удары по украинским объектам в случае провокации Киева в Донбассе

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13 февраля 2022, 09:47

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС могут нанести удары по украинским объектам в случае провокации Киева на территории Донбасса. Такой вариант развития событий допустил конфликтолог Сергей Колмогоров.

«На провокацию на Донбассе у нас уже заготовлен ответ, и он не предусматривает заход солдат на территорию. Очень просто: пара звеньев взлетает с Балтимора под Воронежем, и все: уничтожение узлов связи, телекоммуникационных центров, складов оружия», — отметил эксперт в эфире YouTube-канала «Факультет Высшего управления».

Как сообщалось ранее в воскресенье, издание The National Interest спрогнозировало, что в случае большой войны с Украиной Россия «окажется в еще большей политической изоляции и понесет серьезные потери».