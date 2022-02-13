NI: в случае большой войны с Украиной Россия «окажется в еще большей политической изоляции и понесет серьезные потери»

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13 февраля 2022, 08:55

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

В случае большой войны с Украиной Российская Федерация «окажется в еще большей политической изоляции и понесет серьезные потери». Соответствующий прогноз содержится в материале The National Interest (NI).

Американское издание полагает, что надежды российской стороны «на быструю и решительную победу малой кровью» в предполагаемом вооруженном конфликте с Киевом не имеют под собой оснований. Как предсказывает NI, если разгорится большая война, РФ «окажется в еще большей политической изоляции и понесет серьезные потери». В процитированной публикации говорится, что армия страны «и без того испытывает серьезное напряжение, сдерживая угрозы на Кавказе, в Центральной Азии, Сирии и на китайской границе».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, политолог Евгений Сатановский допустил, что Запад и Украина могут начать «большое наступление на Донбасс» ближе к 16 февраля.