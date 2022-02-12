Политолог Сатановский: Запад и Украина могут начать «большое наступление на Донбасс» ближе к 16 февраля

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12 февраля 2022, 18:21

Украинский танк, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Запад и Украина могут начать «большое наступление на Донбасс» ближе к 16 февраля. Данный сценарий счел реальным отечественный политолог Евгений Сатановский.

Ранее издание Politico проинформировало, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран назвал 16 февраля датой «вторжения» России на Украину.

Сатановский в своем Telegram допустил, что «американцы с англичанами и хунтой киевской под эту дату и впрямь сюрприз какой готовят».

«К примеру, начнут большое наступление на Донбасс, ссылаясь на то, что пытаются опередить российскую атаку, которой конкретное число, когда она должна состояться, определили и его объявили», — написал эксперт.