Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил добровольную мобилизацию мужчин старше 55 лет

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21 февраля 2022, 09:59

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Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал Указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет.

В пункт 2 Указа главы ЛНР от 19.02.2022 № УГ-98/22 «Об объявлении мобилизации и применении некоторых мер, направленных на обеспечение режима военного положения» был дополнен абзацем, подразумевающим призыв на военную службу мужчин старше 55 лет в добровольном порядке. Документ обретает силу с даты подписания.

Сегодня власти республики сообщили, что в результате боестолкновений на территории ДНР погиб один защитник Донбасса, ещё один тяжело ранен.

Проводится эвакуация населения в Россию. Начштаба обороны Луганска объяснил, что родственники могут эвакуировать в РФ детей по доверенности от одного родителя. Он заявил, что нотариальная доверенность (от родителей на вывоз ребенка за пределы Республики) сегодня не нужна. Этот вопрос был абсолютно упрощен. Необходима доверенность от одного родителя, который дает (ее) близкому родственнику – бабушке, дедушке, который вывозит ребенка. И к этому, кроме этого, прилагаются копии паспортов ЛНР, или, если есть Российской Федерации, то Российской Федерации, отца и матери этого ребенка. При этом есть абсолютная уверенность, что сопровождающего и ребенка пропустят в Российскую Федерацию.