Блинкен: власти США убеждены, что Россия намерена вторгнуться на Украину и расширят военную помощь Киеву

Аргументы Недели → В мире 13+

20 февраля 2022, 19:58 Источник: ТАСС

Энтони Блинкен, фото: Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos/ globallookpress.com

Американские власти убеждены, что Россия намерена осуществить вторжение на Украину. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в воскресенье в эфире телеканала CBS заявил, что в США власти не меняют свою точку зрения, согласно которой Россия намерена вторгнуться на Украину.

Блинкен со ссылкой на президента США Джозефа Байдена рассказал, что заметно, как все свидетельствует о том, что решение, которое, как, по мнению Вашингтона, принял президент России Владимир Путин, осуществляется. Он пообещал от имени американских властей расширять помощь Украине, в том числе военную, в случае "вторжения" России.

На Западе и в Киеве в последнее время постоянно говорят о возможном вторжении России на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, отметив, что Россия не собирается нападать на Украину.

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов в воскресенье заявил, что Россия считает Донбасс частью Украины и не планирует "вторжение" на Украину.