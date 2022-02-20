Посол РФ в США Анатолий Антонов: Россия не планирует «вторжение» на Украину и считает Донбасс украинским

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20 февраля 2022, 19:41 Источник: ТАСС

Анатолий Антонов, фото: Russian Embassy in the USA, globallookpress.com

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что Россия считает Донбасс частью Украины.

Российский дипломат в воскресенье в эфире телеканала CBS сообщил, что Россия не планирует "вторжение" на Украину и не предпринимает его в настоящий момент.

По словам Антонова, нет вторжения, у России нет таких планов. "Мы не пытаемся завладеть никакой территорией какой-либо страны. Хотел бы подтвердить, что Донбасс и Луганск - это часть Украины", - заверил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал провокационными действия Запада, который информирует о "планах вторжения" России на Украину и постоянно обновляет дату его начала.