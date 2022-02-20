Дмитрий Песков: действия Запада, каждый день обновляющего дату «вторжения» России на Украину, — провокация

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20 февраля 2022, 14:57 Источник: "Россия 1"

Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал провокационными действия Запада, который рассказывает о «планах вторжения» России на Украину и постоянно обновляет дату его начала.

«Ну, видите, президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, - это такой элемент провокационного характера», - заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

«Дело в том, что это непосредственно ведет к нагнетанию напряженности. А когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», - сказал Песков.

В последние дни западные официальные лица и СМИ назвали несколько дат «вторжения» России на Украину.