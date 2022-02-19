Канцлер ФРГ Олаф Шольц на конференции по безопасности заявил, что членство Украины в НАТО не случится в обозримом будущем

Аргументы Недели → В мире 13+

19 февраля 2022, 14:46 Источник: РИА Новости

Олаф Шольц, фото: twitter.com/Bundeskanzler

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что вступление Украины в НАТО не стоит в повестке и не случится в обозримом будущем.

На вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс канцлер ФРГ ответил на Мюнхенской конференции по безопасности, комментируя ситуацию вокруг возможного приема Украины в НАТО.

Ранее западные политики говорили, что Украина должна выполнить ряд реформ и обязательств для того, чтобы стать членом НАТО. Бывший посол Соединенных Штатов Америки в России Майкл Макфол 9 февраля заявил, что у Украины нет права вступить в Североатлантический альянс без согласия всех государств блока. Дипломат также подчеркнул, что Киеву следует "заслужить" членство в Организации Североатлантического договора и получить согласие всех стран блока.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов раскрыл, что один из членов ЕС выступил против вступления Украины в Центр НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности.