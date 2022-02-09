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Бывший посол США в России Макфол заявил, что Украине следует «заслужить» членство в НАТО

, 17:46 Источник: Twitter

Бывший посол США в России Макфол заявил, что Украине следует «заслужить» членство в НАТО
бывший посол США в России Майкл Макфол, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Бывший посол Соединенных Штатов Америки в России Майкл Макфол в среду, 9 февраля, заявил, что у Украины нет права вступить в Североатлантический альянс без согласия всех государств блока.

Майкл Макфол на своей страничке в социальной сети Twitter сегодня отметил, что Украина "не обладает правом" вступить в НАТО. Дипломат также подчеркнул, что Североатлантический альянс не обязан принимать в свой состав страну.

Макфол заявил, что Киеву следует "заслужить" членство в Организации Североатлантического договора и получить согласие всех стран блока.

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