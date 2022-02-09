Daily Mail: Макрон озвучил Путину предложения по Украине, которые не были согласованы с НАТО

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9 февраля 2022, 15:03 Источник: Daily Mail

президент Франции Эммануэль Макрон, Philipp von Ditfurth/dpa

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе недавнего визита в Москву озвучил главе РФ Владимиру Путину ряд идей по ситуации на Украине, которые, как сообщает Daily Mail, не были согласованы с НАТО.

Согласно информации издания, в частности, Эммануэль Макрон предложил закрепить нейтральный статус за Киевом, что впоследствии лишит Украину возможности вступить в Североатлантический альянс.

В материале подчеркивается, что лидер Франции не согласовал вышеуказанную инициативу с другими членами НАТО. Источники газеты отметили, что неспособность Макрона проконсультироваться с союзниками по организации до переговоров с Путиным может сделать бессмысленным любое соглашение.