Daily Mail: Макрон озвучил Путину предложения по Украине, которые не были согласованы с НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе недавнего визита в Москву озвучил главе РФ Владимиру Путину ряд идей по ситуации на Украине, которые, как сообщает Daily Mail, не были согласованы с НАТО.
Согласно информации издания, в частности, Эммануэль Макрон предложил закрепить нейтральный статус за Киевом, что впоследствии лишит Украину возможности вступить в Североатлантический альянс.
В материале подчеркивается, что лидер Франции не согласовал вышеуказанную инициативу с другими членами НАТО. Источники газеты отметили, что неспособность Макрона проконсультироваться с союзниками по организации до переговоров с Путиным может сделать бессмысленным любое соглашение.