Песков: в Кремле не услышали, что Зеленский готов заняться выполнением Минских соглашений

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9 февраля 2022, 14:05 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: George Cracknell Wright/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не услышал после встречи украинского лидера Владимира Зеленского и французского президента Эммануэля Макрона слов, что Киев готов заняться выполнением Минских соглашений.

Песков отметил, что на пресс-конференции Зеленского и Макрона были позитивные сигналы.

«Мы не услышали каких-либо слов от президента Зеленского о том, что они готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева. Этих слов мы не услышали»,- пояснил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что после телефонного разговора политиков картина будет яснее.

Ранее глава украинской партии «Держава» Дмитрий Василец рассказал о сомнениях в готовности Владимира Зеленского выполнять Минские соглашения.