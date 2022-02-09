Глава украинской партии «Держава» Василец заявил, что Зеленский мог соврать, говоря о выполнении Минских соглашений

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9 февраля 2022, 10:18 Источник: RT

Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com

Глава украинской партии «Держава» Дмитрий Василец сомневается, что президент Украины Владимир Зеленский будет выполнять Минские соглашения. Так он отреагировал на заявление французского лидера Эммануэля Макрона о том, что политик подтвердил свое намерение на переговорах в Киеве.

«Уже многократно президент Зеленский обманывал украинский народ, причём делал это публично. Надеяться на то, что в этот раз он не соврал, я думаю, не стоит», - цитирует его слова RT.

Василец считает, что украинский народ точно так же оценивает слова Зеленского. Он добавил, что «от перемены мест слагаемых сумма не меняется».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о попытке Украины «поставить крест» на минских соглашениях.