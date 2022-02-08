Макрон заявил, что Зеленский готов выполнять Минские соглашения

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8 февраля 2022, 16:29 Источник: РИА Новости

Зеленский и Макрон, фото: офис президента Украины

Прилетевший во вторник в Киев президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский перед переговорами на стали делать заявление для прессы. Украинский и французский президенты сразу удалились для встречи один на один.

Макрон прилетел в Киев из Москвы, где у него состоялись многочасовые переговоры с Владимиром Путиным. Президент Украины переночевал в отеле в российской столице и утром направился в Киев.

На данный момент Макрон начал рассказывать о переговорах с украинским коллегой.

Президент Франции заявил, что Зеленский подтвердил желание выполнять Минские соглашения.