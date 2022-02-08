Макрон заявил, что Зеленский готов выполнять Минские соглашения

Прилетевший во вторник в Киев президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский перед переговорами на стали делать заявление для прессы. Украинский и французский президенты сразу удалились для встречи один на один.
Макрон прилетел в Киев из Москвы, где у него состоялись многочасовые переговоры с Владимиром Путиным. Президент Украины переночевал в отеле в российской столице и утром направился в Киев.
На данный момент Макрон начал рассказывать о переговорах с украинским коллегой.
Президент Франции заявил, что Зеленский подтвердил желание выполнять Минские соглашения.