Захарова заявила о попытке Украины «поставить крест» на минских соглашениях

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4 февраля 2022, 14:19

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не сможет выполнять Минские договорённости на российских условиях.

Захарова отметила, что последние слова киевских властей, киевского режима ставят под вопрос искренность их намерений разрешить кризис в Донбассе мирными способами на основе комплекса мер. По ее словам, такими действиями Украина, к сожалению, «ставит крест» на выполнении минских соглашений.

Ранее Кулеба заявил, что Россия навязывает Киеву прямой диалог между Украиной и ОРДЛО (отдельные район Донецкой и Луганской областей), который они «четко отбрасывают».