Одна из стран Евросоюза заблокировала вступление Украины в Центр НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности

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4 февраля 2022, 11:24 Источник: ТАСС

флаг НАТО, w80/ZUMAPRESS.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что один из членов ЕС выступил против вступления Украины в Центр НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности.

Алексей Данилов сообщил в пятницу, что летом прошлого года Украина подала документы для вступления в Кибер-НАТО, позже были пройдены все соответствующие проверки. Впоследствии, однако, одна из европейских стран отказала Украине в участии.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что расценивает такой шаг со стороны члена Евросоюза как неискреннее партнерство.