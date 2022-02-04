Одна из стран Евросоюза заблокировала вступление Украины в Центр НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что один из членов ЕС выступил против вступления Украины в Центр НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности.
Алексей Данилов сообщил в пятницу, что летом прошлого года Украина подала документы для вступления в Кибер-НАТО, позже были пройдены все соответствующие проверки. Впоследствии, однако, одна из европейских стран отказала Украине в участии.
Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что расценивает такой шаг со стороны члена Евросоюза как неискреннее партнерство.