В ДНР заявили, что украинские военные применяют запрещенные минскими соглашениями крупнокалиберные мины

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19 февраля 2022, 13:35 Источник: Свободная пресса

фото: vk.com/dnr_online

В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в субботу сообщили о применении военными Украины запрещенного оружия. По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), к настоящему времени обстрелу со стороны ВСУ подверглись три населенных пункта ДНР.

В сообщении СЦКК говорится о Донецке, Докучаевске и Озеряновке. В Центре уточнили, что по Докучаевску украинские силовики выпустили шесть мин с запрещенным калибром 120 мм. Обстрелы были зафиксирована со стороны населенных пунктов Марьинка, Новотроицкое и Новоселовка.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее информировал, что украинские силовики попытались распространить листовки в Донецке, чтобы посеять страх и панику среди мирных жителей.

В результате обстрела со стороны ВСУ пятого подъёма, на объекте повреждены радиаторы, разбиты вводы, вытекло масло на ТР-1, а также произошло возгорание одного из трансформаторов. Во время фиксации последствий НРПО оперативной группой Представительства ДНР в СЦКК в направлении ЮДВ вновь был открыт огонь из крупнокалиберных пулеметов со стороны ВФУ.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя эвакуацию жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявил, что люди вынуждены покидать свои дома, поскольку ситуация в Донбассе "накалена и опасна".

Главы ДНР и ЛНР Александр Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.