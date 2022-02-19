Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в республике

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19 февраля 2022, 10:34

Леонид Пасечник, фото: glava-lnr.info/

Глава самопровозглашённой Луганской народой республики Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в ЛНР. Пасечник запретил выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет.

Всеобщая мобилизация, как говорится в указе, объявлена в целях создания условий для отражения агрессии против ЛНР.

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов в суббту заявил, что штаб территориальной обороны ЛНР действует синхронно с ДНР. По его словам, сейчас часть правительства задействована в работе штаба, другая же – продолжает выполнять свои функции, находясь на круглосуточном дежурстве.

Пасечник ранее сообщал о массированных атаках на мирных жителей ЛНР.

19 февраля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин также объявил всеобщую мобилизацию в ДНР. Призыв к резервистам прибыть в комиссариаты он опубликовал в своем видеообращении.