Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о массированных атаках на мирных жителей республики 17 февраля

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17 февраля 2022, 16:11 Источник: ТАСС

Леонид Пасечник, фото: glava-lnr.info/

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в четверг, 17 февраля, сообщил о массированных атаках сегодня на мирных жителей ЛНР. Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко также сегодня рассказал, что республиканская разведка передала информацию о подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) к заброске диверсионной группы в республику.

По его словам, "согласно полученным радиоперехватам, противник стремится осуществить заброс диверсионной группы на первомайском направлении".

Лещенко добавил, что проводятся мероприятия блокирования возможных подступов на данном участке. Начальник управления НМ ЛНР сообщил, что украинские силовики также планируют сброс на территорию республики взрывных устройств с помощью беспилотников.

Он раскрыл что в районе н. п. Счастье отмечено перемещение мобильной группы сил специальных операций "Запад", готовящих запуск ударных БЛА с целью сброса в пригороде Луганска взрывных устройств, замаскированных под различные предметы бытового назначения, даже детские игрушки.