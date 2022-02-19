Депутат Белик: жители Донбасса не должны страдать из-за удовлетворения чьих-то геополитических интересов

Аргументы Недели → Политика 13+

19 февраля 2022, 12:39 Источник: RT

Дмитрий Белик, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя эвакуацию жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявил, что люди вынуждены покидать свои дома, поскольку ситуация в Донбассе «накалена и опасна».

Белик отметил, что Россия своих не бросает. При этом он пояснил, что Киев не соблюдает Минские соглашения, поэтому ситуация в ДНР и ЛНР «накалена и опасна».

«Люди не должны страдать в угоду тем, кто удовлетворяет свои геополитические интересы. Тем не менее они вынуждены покидать свои дома, потому что боятся за своих детей, за свои семьи»,- продолжи депутат.

Политик добавил, что Россия помогает беженцам с временным жильём, питанием, медикаментами и финансами. По его словам, поручение президента РФ Владимира Путина о выплате беженцам из Донбасса по 10 тыс. рублей будет выполнено в кратчайшие сроки. Белик подчеркнул в беседе с RT, что всё организовано оперативно и профессионально.

«Наша страна готова протянуть руку помощи и оказать защиту»,- резюмировал он.

Ранее семья беженцев из села Казацкое в самопровозглашённой Донецкой народной республике рассказала, как их приняли в России.