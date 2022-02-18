WP: в США назвали заявления России об отводе войск от границы Украины частью кампании дезинформации

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18 февраля 2022, 08:24

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

США получили некие разведданные, якобы свидетельствующие, что заявления России об отводе войск от границы Украины были частью кампании дезинформации, призванной ввести Вашингтон в заблуждение. Соответствующий материал опубликован в газете Washington Post.

В статье говорится, что США получили «достоверную информацию» от американской разведки. Три американских и один европейский источник подтвердили, что знакомы с этими данными.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала, что Россия «вторгалась в Крым и другие части Восточной Европы».

Также министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс говорила, что не верит в отсутствие у России планов «вторжения».