Политолог Наталия Елисеева: США пытаются снять с себя ответственность за истерию, наблюдаемую в «информационке»

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17 февраля 2022, 15:48 Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

Российский политолог и публицист Наталия Елисеева прокомментировала заявление официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, который заявил, что американские власти никогда не называли дату "российского вторжения" на Украину.

По мнению Елисеевой, власти США всеми силами пытаются оправдаться и снять с себя ответственность за истерию, наблюдаемую в информационном пространстве.

Политолог отметила, что тему возможного нападения России на Украину подогревали именно со стороны Штатов. Западные таблоиды даже называли время "вторжения" и вели прямую трансляцию с Майдана в Киеве в ночь на 16 февраля.

Елисеева сказала, что США приложили серьёзные усилия к тому, чтобы все сделать, а теперь пытаются снять с себя ответственность, якобы они тут не причем. "Это попытка сохранить лицо", - полагает политолог.

Прайс оправдался, сказав на брифинге, что США пытаются "донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время". Как заметила Наталия Елисеева, это уже не первый случай, когда США что-то бездоказательно заявляют, этого не случается, а они делают вид, что ничего не было.

По мнению политолога, нужно разделять, где реальная политика с применением силы и методов, а где "информационка". Елисеева не исключила, что в рамках "информационки" через пару недель в Вашингтоне заявят, что "Россия все-таки собирается напасть на Украину".

Как считает эксперт, в действительности США абсолютно безразлично, что думают о них в мире, для достижения своих целей, Америке абсолютно по барабану сохранит ли она лицо, или нет.

Заявления западных политиков о дате нападения России на Украину, опубликованные карты военных действий и истерика журналистов «уронили» украинскую экономику.