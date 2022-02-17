Песков назвал данные газеты Politico о возможном «нападении» РФ на Украину после 20 февраля «очередным фейком»

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17 февраля 2022, 14:56 Источник: ТАСС

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем в четверг, 17 февраля, назвал информацию издания Politico о якобы возможном "нападении" РФ на Украину после 20 февраля "очередным фейком".

"Надеюсь, что хотя бы мы с вами верить и доверять таким фейкам не будем", – подчеркнул Дмитрий Песков в рамках разговора с представителями СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина напомнил, что ранее уже называлось множество дат "в гораздо более конкретном исполнении", однако все подобные сообщения оказались "вбросами, безответственными фейками". Песков добавил, что никто из авторов этих ложных данных впоследствии не признал свою неправоту.