Паника на фоне слухов о войне стоила Украине 12,5 млрд долларов

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17 февраля 2022, 15:47

Заявления западных политиков о дате нападения на Украину, опубликованные карты военных действий и истерика журналистов «уронили» украинскую экономику. Население активно покидает страну, сворачивается бизнес, сокращаются налоговые отчисления. Курс гривны на фоне искусственно созданной паники продолжает падать.



Только за последние месяцы люди забрали из банков более 12,5 миллиарда долларов. Украина приобретает негативную репутацию страны для инвестиционных вложений.



Представитель российского МИДа Мария Захарова попросила западные СМИ огласить график вторжения РФ на территорию Украины. В Незалежной в вероятность нападения России верят до 49% населения. Из-за этого рынок недвижимости в Киеве замер, а во Львове квартиры за неделю подорожали сразу на 20%.



В Западную Украину бегут американские дипломаты и политики. Туда же переезжают рядовые украинцы, имеющие родственников. Продавцы оружейных магазинов сообщают о повышенном спросе на свой товар. Украинская истерия является уникальным случаем, когда экономика государства рушится на глазах благодаря умелой фейковой кампании. Ещё пару недель подобной истерии и население само попросит ввести в стране комендантский час. При этом по улицам не ездят танки и не стреляют солдаты.