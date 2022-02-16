Представитель Белого дома Псаки: США не получили ответа от России на предложения по гарантиям безопасности

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16 февраля 2022, 22:37 Источник: РИА Новости

Джен Псаки, фото: Sarah Silbiger - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США не получили ответа России на свои предложения по гарантиям безопасности. Москва обещала передать документы в ближайшее время.

«Насколько я знаю, на момент моего выхода на этот брифинг мы все еще ожидали этого»,- отметила она.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, что подготовка ответа России в адрес США и НАТО по гарантиям безопасности находится на завершающей стадии. Соответствующую информацию доложили 14 февраля президенту РФ Владимиру Путину. Документ сформулирован и состоит из 10 страниц.

Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что ответ будет обнародован после соблюдения протокольно-технических вещей.