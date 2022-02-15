Захарова заявила, что подготовка ответа России в адрес США и НАТО по гарантиям безопасности завершается

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что подготовка ответа России в адрес США и НАТО по гарантиям безопасности находится на завершающей стадии.
Мария Захарова на своей страничке в социальной сети во вторник, 15 февраля, заявила, что ранее сегодня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сказал, что ответ в адрес Соединенных Штатов Америки и Североатлантического альянса по гарантиям безопасности будет опубликован.
Документ в настоящий момент находится в процессе завершения и позже будет обнародован.