Захарова заявила, что подготовка ответа России в адрес США и НАТО по гарантиям безопасности завершается

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15 февраля 2022, 21:01 Источник: Telegram

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что подготовка ответа России в адрес США и НАТО по гарантиям безопасности находится на завершающей стадии.

Мария Захарова на своей страничке в социальной сети во вторник, 15 февраля, заявила, что ранее сегодня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сказал, что ответ в адрес Соединенных Штатов Америки и Североатлантического альянса по гарантиям безопасности будет опубликован.

Документ в настоящий момент находится в процессе завершения и позже будет обнародован.