Лавров: Россия опубликует реакцию на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва опубликует реакцию на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. Глава МИД уже говорил, что документ сформулирован и состоит из 10 страниц.
Лавров пояснил, что до публикации необходимо соблюсти протокольно-технические вещи.
«Конечно, мы опубликуем этот документ, нам стесняться нечего»,- продолжил министр.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что ответ США и НАТО по гарантиям безопасности практически готов. Дипломат уточнила, что соответствующую информацию доложили 14 февраля президенту РФ Владимиру Путину.