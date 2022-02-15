Лавров: Россия опубликует реакцию на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности

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15 февраля 2022, 14:29 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва опубликует реакцию на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. Глава МИД уже говорил, что документ сформулирован и состоит из 10 страниц.

Лавров пояснил, что до публикации необходимо соблюсти протокольно-технические вещи.

«Конечно, мы опубликуем этот документ, нам стесняться нечего»,- продолжил министр.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что ответ США и НАТО по гарантиям безопасности практически готов. Дипломат уточнила, что соответствующую информацию доложили 14 февраля президенту РФ Владимиру Путину.